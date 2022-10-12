С начала 2022 года Ставрополь посетили 110 тысяч туристов

В 2021 году Ставрополь посетили 120 тысяч туристов, при этом в 2022 всего за 9 месяцев удалось достичь результата в 110 тысяч человек. По сравнению с тем же периодом прошлого года в краевой столице побывали всего 85 тысяч туристов. Об этом рассказал глава города Иван Ульянченко.

— В среднем срок пребывания гостей 2 дня. Наибольшей популярностью у туристов пользовались август и сентябрь. Многие приехали именно к юбилею Ставрополя. В праздничные выходные в городе прошло около сотни культурных и массовых мероприятий, – рассказал глава Ставрополя.

Было отмечено, что зимой Ставрополь часто популярнее соседних курортов. Возможно, это из-за ледового катка в центре краевой столицы. Для туристов, которые хотят изучить город, даже разработали аудиогиды.

Также напомним, что во всех троллейбусах и автобусе №15 в Ставрополе ведется оплата картой «Тройка». Стоимость проезда по ней будет всего 16 рублей. Тестировать нововведение будут в течение нескольких месяцев, после чего «Тройку» могут ввести полноценно.