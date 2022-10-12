Четверым ставропольским полицейским продлили арест за фальсификацию уголовного дела

Как считает следствие, сотрудники правоохранительных органов пообещали гражданину деньги за покупку и хранение наркотиков. В обычной ситуации мужчина бы не совершал преступление. Однако полицейские уговорили его приобрести вещества и проследовать в место, где гражданина задержали и задокументировали преступление. Однако о фальшивом расследовании по несправедливому уголовному делу узнали и стали разбираться в правонарушениях сотрудников полиции.

В итоге полицейских обвиняют в: превышении должностных полномочий, фальсификациях доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, совершении должностным лицом действий, явно выходящим за пределы прав и полномочий и в незаконном приобретении и сбыте наркотиков.

— Следователь обратился в суд с ходатайством о продлении в отношении граждан А и Ч. меры пресечения в виде домашнего ареста, в отношении граждан Г. и.К. – меры пресечения в виде заключения под стражу, – пишет пресс-служба Ленинского районного суда города Ставрополя.