В Невинномысске 12 октября включатся сирены

На территории АО «Невинномысский Азот» завтра, 12 октября, включат аварийные сирены. Проверка пройдет в рамках учения, так что опасности нет и граждан просят не паниковать. Есть вероятность, что будут привлечены спецслужбы. Об этом в своих соцсетях написал глава Невинномысска Михаил Миненков.

— Пройдет включение воздушных сирен с 9.00 до 12.00 часов. Сирены планируется использовать в ходе учений, которые организованы в рамках проверки предприятия. Также планируется привлечение оперативных служб с использованием специального автотранспорта, – пишет глава города.

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