Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 11:44

В Невинномысске 12 октября включатся сирены

С 9 до 12 часов будут проводится учения в рамках проверки
Данил Юрков

На территории АО «Невинномысский Азот» завтра, 12 октября, включат аварийные сирены. Проверка пройдет в рамках учения, так что опасности нет и граждан просят не паниковать. Есть вероятность, что будут привлечены спецслужбы. Об этом в своих соцсетях написал глава Невинномысска Михаил Миненков.

— Пройдет включение воздушных сирен с 9.00 до 12.00 часов. Сирены планируется использовать в ходе учений, которые организованы в рамках проверки предприятия. Также планируется привлечение оперативных служб с использованием специального автотранспорта, – пишет глава города.

Также напомним, что ПАСС Ставрополья рассказали, как найти бомбоубежища в крае. Спасатели рассказали о разнице убежища, укрытия и противорадиационного укрытие, а также как можно узнать об их местоположении.