В Минеральных водах мужчина поджег начальницу пенсионного фонда

Сегодня, 12 октября, в Минеральных водах неизвестный мужчина забежал в отделение пенсионного фонда, вылил бензин на его начальницу и поджег. Женщина получила ожоги, но осталась жива. Сейчас с ней работают медики. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

— Правоохранители установили и задержали нападавшего. Сейчас специалисты разбираются в причинах его неадекватного поведения, будет дана правовая оценка происшествия, – пишет глава региона.

Также правовую оценку дадут мужчине, который катаной зарубил обидчика своей жены. Ранее обвиняемый уже был судим за расправу над недовольными горожанами. Однако выйдя на свободу, он перестал попадать в полицию вплоть до убийства. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.