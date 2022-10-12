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Общество12 октября 2022 12:55

В Кисловодске отменили фестиваль «Молодое вино» и другие развлекательные мероприятия

При этом проведут патриотические спортивные мероприятия для сбора средств мобилизованным
Данил Юрков

Решение к отмене развлекательных мероприятий, как говорят власти Кисловодска, принято «в связи с внешней и внутренней обстановкой». В фестиваль «Молодое вино» были готовы вложить 4 млн рублей, даже объявили тендер на его проведение. Однако сегодня, 12 октября, в пресс-службе городской администрации рассказали об отмене праздников в этом году.

— Все праздники, включая фестиваль «Молодого вина», отменили в связи с внешней и внутренней обстановкой, – сообщили в ведомстве.

Патриотические спортивные мероприятия проводятся в городе с целью сбора средств для мобилизованных. Городской фонд будет заниматься сбором и распределением средств по военным частям, в которых находятся мобилизованные из Кисловодска.

В городах Ставропольского края работают благотворительные фонды помощи мобилизованным. Например, невинномысская организация за две недели собрала 40 млн рублей и 30 млн уже направили на покупку необходимого снаряжения для бойцов.