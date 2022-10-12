В Северной Осетии заработал колл-центр для вопросов о частичной мобилизации

Фото: alania.gov.ru

По поручению главы РСО – Алания Сергея Меняйло в республике на базе Ресурсного центра поддержки добровольчества в ЧС и Центра управления регионом (ЦУР) создаются колл-центры для информирования и оказания консультативной помощи мобилизованным гражданам и их родственникам.

Один из таких колл-центров уже начал свою работу – волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, организаций «ОНФ» и «Мы вместе» уже начали обзвон членов семей призванных на частичную мобилизацию граждан, фиксируя их нужды и предлагая помощь. В их числе – разъяснение о существующих мерах федеральной поддержки для участвующих в специальной военной операции.

Кроме того, волонтеры фиксируют проблемы, с которыми могут столкнуться члены семей мобилизованных граждан в период их отсутствия. В их полномочия входит сбор и анализ поступающих заявок, которые будут оперативно, в режиме онлайн, передаваться руководителям уполномоченных ведомств, в чьей компетенции находится решение того или иного вопроса.

При необходимости – будет оказана и психологическая поддержка: на прямой связи с жителями республики не только волонтеры, но и штатный психолог, а также представители министерства труда и социальной защиты населения РСО – Алания, военкомата и специалисты в области права Государственного юридического бюро Северной Осетии.

Руководитель администрации главы и правительства РСО – Алания Ибрагим Гобеев лично проинспектировал начало работы колл-центра. На месте он встретился с представителями ОНФ и Всероссийского студенческого корпуса спасателей, поговорил с волонтерами.

– Сегодня мы начинаем сами обзванивать по списку, предоставленному военкоматом, семьи мобилизованных граждан. Задача – выявить их нужды, проявить максимальное участие и заботу. А дальше мы ждем обратную связь – каждый из них может позвонить на «горячую линию», обратиться за конкретной помощью. И конечно, у самих мобилизованных будет возможность дозваниваться и решать свои социальные вопросы и своих семей, которые они оставили дома, – сказал Ибрагим Гобеев.

Многоканальный телефон колл-центра для связи с волонтерами и специалистами – 77-62-67 – с 8.00 до 20.00.