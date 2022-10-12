На Ставрополье поймали сбежавшего с места аварии пьяного водителя

В дежурную часть ГИБДД Левокумского района Ставропольского края позвонили граждане, которые сообщили об аварии. Их автомобиль зацепили при обгоне, а после иномарка просто уехала с места происшествия. Очевидцы последовали за нарушителем и рассказали правоохранителям, где его искать.

Автоинспекторы заметили опасно маневрирующий “Фольксваген”. Водителя потребовали остановить машину, однако тот лишь ускорился и пытался скрыться. Когда у него это не получилось, беглец прижался к обочине.

— За рулем оказался 38-летний житель Нефтекумска. Процедура освидетельствования показала более 1,1 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. С показаниями прибора мужчина не согласился и подписал отказ от освидетельствования, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителю грозит лишение прав на срок до 3 лет, а также штраф в размере до 35 тысяч рублей. В отношении него составлено 5 административных материалов.