Ставропольским главам муниципалитета поручили ускорить подачу тепла

Ставрополье почти полностью готово к подаче тепла в дома и соцобъекты. В краевой столице многоэтажные дома начнут отапливаться с 13 октября. Ввиду этого и похолодания в регионе губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил главам муниципалитета ускроить подачу тепла.

— В последние дни температура на Ставрополье снизилась, потепления в ближайшее время синоптики не обещают. Главам территорий, ориентируясь на температурный режим, необходимо принимать решение о начале отопительного сезона, – сказал глава региона.

По всему региону в скором времени включатся котельные, официально начнется отопительный сезон. В некоторых регионах в больницах, школах, колледжах, институтах и интернатах уже началась подача тепла. И вот-вот в Ставрополе начнут топить в многоквартирных домах.