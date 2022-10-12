Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 13:51

Ставропольским главам муниципалитета поручили ускорить подачу тепла

Прежде всего батареи включат в образовательных и медицинских учреждениях
Данил Юрков

Ставрополье почти полностью готово к подаче тепла в дома и соцобъекты. В краевой столице многоэтажные дома начнут отапливаться с 13 октября. Ввиду этого и похолодания в регионе губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил главам муниципалитета ускроить подачу тепла.

— В последние дни температура на Ставрополье снизилась, потепления в ближайшее время синоптики не обещают. Главам территорий, ориентируясь на температурный режим, необходимо принимать решение о начале отопительного сезона, – сказал глава региона.

По всему региону в скором времени включатся котельные, официально начнется отопительный сезон. В некоторых регионах в больницах, школах, колледжах, институтах и интернатах уже началась подача тепла. И вот-вот в Ставрополе начнут топить в многоквартирных домах.