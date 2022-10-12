В Пятигорске 13 октября отключат электричество на девяти улицах

Девять улиц в городе Пятигорске Ставропольского края останутся без электричества в разные временные отрезки из-за проводимых производственных работ. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своих официальных соцсетях.

Где не будет электричества

Поселок Горячеводский – с 8:30 до 12:00:

- улица Атаманская, четные № 20,22;

- улица Войска Терского, нечетные № 1-23, четные № 4-26;

- улица Волжского полка, нечетные № 9-25, четные № 2-20;

- улица Атамана Платова, нечетные № 3-9, четные № 4-8.

с 13:30 до 17:00:

- улица Гребенская, нечетные № 1-15, четные № 2-18;

- улица Войска Кубанского, нечетные № 5-21, четные № 12-26;

- улица Войская Донского, нечетные № 3-27, 2-22.

Микрорайон «Центр» – с 9:30 до 14:00:

- улица Пирогова, 17.

Микрорайон «Белая Ромашка» – с 9:00 до 16:00:

- проезд Калинина, 2/2.