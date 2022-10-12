Беременные жительницы Ставрополья получили почти 300 млн рублей в 2022 году

В Ставропольском крае беременные женщины получили почти 300 миллионов рублей президентских выплат с начала года. В правительстве региона сообщили, что речь идет о 6700 будущих мам.

Пособие получают женщины с невысоким доходом, которые встали на учет до 12 недель беременности. Выплаты предоставляются, если доход семьи не превышает прожиточного минимума Ставропольского края - 12528 рублей.

Размер пособия составляет 50% от суммы прожиточного минимума или 6827,5 руб.

Первую выплату беременным ставропольчанкам перечислит ПФР, начиная с месяца постановки на учет, но не ранее срока шесть недель.

Ранее сообщалось, что в ПАСС Ставрополья объяснили, как найти бомбоубежища.