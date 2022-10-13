На жителя Ставрополя возбудили уголовное дело за клевету в адрес знакомого

Житель Ставрополя обратился в полицию с проблемой:

— По словам молодого человека, неизвестный расклеил рядом с местом его проживания несколько объявлений с порочащими его сведениями, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Правоохранители вскоре нашли злоумышленника: им оказался 37-летний знакомый, который объяснил поступок желанием навредить обидчику. Оказалось, что между мужчинами были плохие отношения. Из-за этого мужчина захотел отомстить неприятелю таким способом.

Теперь, правда, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за клевету.

Пенсионеру в Минеральных водах тоже что-то не понравилось в работе пенсионного фонда, поэтому он взял розжиг для костра, поджег начальницу ПФР и убежал. Его быстро поймали и возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Жизни женщины ничего не угрожает.