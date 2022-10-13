Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 7:11

В Ставрополе в 8 многоэтажках поставили 22 новых лифта

До конца года планируется заменить 50 подъемников в 20 многоквартирных домах
Данил Юрков

В Ставрополе меняют лифтовое оборудование в многоэтажных домах. На данный момент 8 квартирников получили 22 новых подъемника. Они стоят на улицах Бруснева, Доваторцев, Пирогова, Тухачевского, проспектам Ворошилова и Кулакова.

— В настоящее время работы завершены в 8 домах. 22 лифта поставлены на учет и введены в эксплуатацию Кавказским управлением Ростехнадзора. Работы по замене лифтового оборудования полностью планируется завершить к концу ноября, – говорит мэр города Иван Ульянченко.

Перед началом замены подрядчик уведомляет жителей многоэтажки про сроки работы. Если они нарушены, жильцы могут жаловаться в связи с задержками и предоставлением неудобств людям.

Также в Солнечнодольске обещают к концу года восстановить испорченные из-за ремонта муралы. Профессиональные художники уже найдены, так что работы вскоре начнутся.