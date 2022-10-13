В Кисловодске открыли ясельный корпус детсада №8 для детей от полутора лет

В новом ясельном корпусе детского сада №8 в Кисловодске будут учиться три группы детей от полутора до трех лет. До конца 2022 года на Ставрополье планируется открыть еще 9 новых корпусов, чтобы обеспечить всех детей комфортными условиями для обучения.

— Встретился на открытии с матерями, чьи дети будут ходить в детский сад. Среди них есть жены военнослужащих, выполняющих свой долг на специальной военной операции, – написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своих официальных соцсетях.

Также в краевой столице меняются старые лифты. Так, в Ставрополе поставили 22 новых лифта в 8 многоэтажках. Лифты уже ввели в эксплуатацию и зарегистрировали, чтобы заменить к концу срока. К концу года планируется заменить 50 подъемников в 20 многоквартирных домах.