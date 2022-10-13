Подозреваемого в ограблении 83-летней бабушки в Железноводске задержали

В Железноводске задержали подозреваемого 30-летнего жителя станицы Незлобной Георгиевского округа, который, предварительно, ограбил 83-летнюю пенсионерку на парковке. Правоохранители вычислили его личность по камерам видеонаблюдения, которые зафиксировали преступление.

— Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он в содеянном сознался, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Подозреваемому после расследования уголовного дела и направления материалов в суд грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж. О состоянии здоровья пенсионерки после произошедшего не сообщается, как и об украденных злоумышленником личных вещах старушки.

Уголовное дело завели и на жителя Ставрополя, который расклеивал порочащие честь и достоинство листовки про своего знакомого. Мужчина во всем сознался и сказал, что это с желанием навредить обидчику. Теперь ему грозит наказание за клевету.