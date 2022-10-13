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Общество13 октября 2022 8:47

Минздрав Ставрополья начал проверку больницы в Светлограде после участившихся жалоб

Пациенты рассказывают о хамстве, тараканах и вшах
Данил Юрков

История ужасов началась с девочки и ее мамы, которые приехали в Петровскую районную больницу, расположенную в Светлограде, еще 9 октября. Девочку положили в палату к тараканами, а на следующий день мама ребенка смогла вызвать невролога только после многочисленных вопросов персоналу. Окулист даже не явился к пациенту, а травматолог только нахамил.

— В данный момент ребенок осмотрен в динамике и находится под наблюдением специалистов. Руководитель учреждения предупреждён о недопустимости нарушений в работе и о необходимости принятия мер для исправления ситуации, – написала пресс-служба минздрава Ставропольского края.

О других нарушениях – тараканах или обнаруженных у девочки после отказа от госпитализации вшей – не сообщается. Девочка сейчас под наблюдением специалистов в клинике, о которой не сообщается, и вполне возможно у тех же врачей, что решили попросту не приходить на осмотр больного.

Неизвестно, произойдут ли изменения в Петровской районной больницы после жалоб, приведут ли там в нормальное состояние санитарные условия и привлекут ли к дисциплинарной ответственности провинившихся врачей. На данный момент известно только то, что минздрав начал следить за клиникой.