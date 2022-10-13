На Ставрополье в аварии погиб превысивший скоростной лимит 70-летний водитель

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Предгорном округе Ставрополья 13 октября примерно 00:30 на 16 км автодороги «Ессентуки – Бекешевская – Суворовская» водитель «Мерседес Бенц» выбрал небезопасную скорость движения, из чего не справился с управлением вылетел на обочину. От полученных травм 70-летний мужчина, житель Ставрополя, умер на месте.

— Установлено, что ремнем безопасности погибший пристегнут не был. Установлено, что водитель имеет водительский стаж 50 лет, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края. По факту аварии проводится проверка.

Другой ставропольский водитель рисковал своей жизнью, сев за руль пьяным. Он даже успел устроить легкую аварию, с места которой уехал. Автоинспекторы нашли машину и потребовали остановиться, однако мужчина пытался скрыться. В отношении мужчины составлено 5 административных протоколов.