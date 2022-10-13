Гендиректор компании обвиняется в сокрытии 3,9 млн рублей от уплаты налогов

По данным уголовного дела, обвиняемый генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, зная о налоговой задолженности организации в размере 11,2 млн рублей, с мая по октябрь 2021 года скрыл от взыскания 3,9 млн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— Для этого злоумышленник составил распорядительные письма и осуществил оплату перед кредиторами через расчетные счета иных организаций, минуя собственные, – пишет ведомство.

Причиненный правонарушением ущерб возмещен. На данный момент уголовное дело направлено в Невинномысский городской суд для рассмотрения по существу.

Также на Ставрополье задержали подозреваемого в ограблении 83-летней пенсионерки. Правоохранители вычислили злоумышленника по камерам видеонаблюдения. Мужчину доставили в отделение полиции, где он сознался в содеянном. Об украденных вещах бабушки и о состоянии ее здоровья не сообщается.