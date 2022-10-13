В Ставрополе водитель сбил пешехода на «зебре»

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 12 октября примерно в 19:40 в Ставрополе на проспекте Кулакова при повороте на Юности водитель «Шевроле Клан» при повороте не заметил пешехода, который шел на зеленый сигнал светофора. Житель села Верхнерусское, 23-летний пешеход, получил перелом руки.

— Наезд допустил 46-летний местный житель, который был трезв, за последние 2 года 11 раз привлекался к ответственности за грубые нарушения ПДД, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Также в ведомстве сообщили, что за несколько дней до происшествия водителя уличили в езде с признаками алкогольного опьянения. Мировой суд пока не вынес решение. По факту данной аварии проводится проверка.

Также в аварию попал 70-летний житель краевой столицы, который превысил скоростной лимит. Мужчина потерял управление транспортом и вылетел на обочину. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности и из-за полученных травм скончался на месте.