Кто из махачкалинцев больше сидит в интернете

С начала 2022 года пользователи в Махачкале суммарно прокачали более 30,5 петабайт интернета со своих мобильных устройств. Фото: megafon.ru

Наиболее активные пользователи мобильного интернета обнаружены в пригороде столицы Дагестана — поселке городского типа Сулак. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов при помощи инструментов big data.

С начала 2022 года пользователи в Махачкале суммарно прокачали более 30,5 петабайт интернета со своих мобильных устройств, что можно сравнить с 2 тыс. лет непрерывного просмотра видео онлайн. Это на 18 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть этого трафика приходится на смартфоны, на втором месте USB-модемы, на третьем — планшетные компьютеры.

Рейтинг районов Махачкалы по ежемесячному объему интернета на одного абонента с учетом пригородных поселений:

Сулак — 24,5 Гб;

Богатыревка — 23,3 Гб;

Красноармейское и Ленинкент — по 22 Гб;

При этом средний показатель по столице Дагестана составляет около 19 Гбайт в месяц на одного пользователя.

«В 3 квартале инженеры провели модернизацию сети в республике — заменили аккумуляторные батареи базовых станций. Работы прошли в Хасавюрте, Дербенте, Дербентском районе, а также в Махачкале — здесь обновили наибольшее число объектов. Это позволяет абонентам оставаться на связи со своими близкими даже при отключении энергоснабжения. Длительность автономной работы базовой станции в этом случае — до 4 часов. Как правило, аварийным службам этого времени хватает для восстановления подключения электроэнергии», — комментирует директор МегаФона в Дагестане Олег Асваров.