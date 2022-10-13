«Россети Северный Кавказ» добились признания банкротом крупнейшего ЖКХ-неплательщика в Ингушетии

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Предприятия ЖКХ Ингушетии – традиционно самые проблемные для энергосистемы региона потребители. Общая сумма неплатежей «коммунальщиков» на 1 сентября 2022 года достигла почти 2,2 млрд рублей. Более 1,6 млрд рублей из этой суммы приходится на одного должника – ГУП «Ингушрегионводоканал». Только с начала текущего года общая сумма долга этого дебитора увеличилась на 319 млн рублей.

Предприятие-должник по итогам восьми месяцев текущего года установило новый антирекорд по уровню расчетов за энергоресурс: ни одного платежа за 2 года 8 месяцев (с января 2020 года по сентябрь 2022 года). При этом последняя оплата крупнейшего ЖКХ-неплательщика региона, поступившая в декабре 2019 года, составила всего порядка 2 тысяч рублей.

Чтобы сдержать рост просроченной дебиторской задолженности «Ингушрегионводоканала», «Россети Северный Кавказ» предпринимают целый комплекс мер. Большинство структур коммунального хозяйства относятся к категории социально значимых «неотключаемых» объектов. Этот факт делает практически невозможным применение по отношению к должникам действенного механизма воздействия – отключения электроснабжения за долги.

Специалисты филиала «Ингушэнерго» прибегли к единственному доступному варианту: ограничили подачу ресурса в административное здание злостного неплательщика.

Кроме того, практически весь объем дебиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 95 % – охвачен мероприятиями по урегулированию дебиторской задолженности (претензионная работа, исковая работа, мероприятия по исполнительному производству). Энергетики взыскивают задолженность в судебном порядке, ведут активную работу в рамках исполнительных производств. Но поскольку реального поступления денежных средств не происходило ввиду финансовой несостоятельности организации, энергокомпания инициировала в отношении дебитора процедуру банкротства.

В результате ГУП «Ингушрегионводоканал» признан банкротом, в отношении предприятия 13 июля 2022 года введена процедура конкурсного производства.