В Ставрополе 13 октября начался отопительный сезон

Сегодня, 13 октября, как и сообщалось ранее, в Ставрополе начался отопительный сезон: батареи нагрелись как в образовательных и медицинских учреждениях, так и в многоэтажных домах. Глав муниципалитета торопят с обеспечением тепла из-за похолодания в регионе.

— Если в городе или округе пока не принято решение о начале отопительного сезона, возможна подача отопления в объекты социального назначения. Для этого нужно обратиться в местную теплоснабжающую организацию. По заявке тепло будет подаваться сразу, – рассказал министр ЖКХ Ставрополья Александр Рябикин.

До конца недели тепло дадут в Андроповском, Ипатовском, Курском, Левокумском, Новоселицком и Туркменском округе – там начало отопительного сезона назначено к 15 октября. На следующий день к этому списку подключится Красногвардейский округ. В понедельник на следующей неделе в домах Кировского и Труновского округов также подогреют батареи.

Также напомним, что в Ставрополе не только включают батареи, но и меняют старые лифты на новые. Так, в 8 многоэтажках поставили 22 новых лифта, а к концу года в 20 многоквартирных домах планируют поменять 50 подъемников.