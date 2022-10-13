В Кисловодске бродячая собака решила подпеть уличному музыканту

Жители Кисловодска и отдыхающие на курорте пришли в восторг, когда услышали «поющую» бродячую собаку вместе с музыкантом-скрипачом на бульваре. Это сразу же сняли, а запись попала в «КП-Ставрополь»: на видео собака присоединилась к исполнению мелодии громким лаем, подстраиваясь в такт мелодии.

Собаку, насколько известно, не покормили за хорошо исполненную вокальную партию, однако скрипач мог купить угощение своему партнеру. Впрочем слушателям точно понравилось такое своеобразное исполнение, а проникнувшийся «пением» собаки музыкант мог приютить к себе начинающую звезду.

Такой дуэт был как раз кстати для частых выступлений, так как в Кисловодске отменили фестиваль «Молодое вино» и другие развлекательные мероприятия. Решение принято «в связи с внешней и внутренней обстановкой». При этом проведут патриотические спортивные мероприятия, на которых соберут деньги для мобилизованных.