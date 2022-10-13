В Кисловодске отловят бродячих собак

Фото: пресс-служба администрации города Кисловодска

В Кисловодске после сообщений от жителей после инцидента на Курортном бульваре отловят бродячих собак, чтобы стерилизовать и сделать прививки от бешенства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

— После инцидента со стаей собак на Курортном бульваре администрация города поручила подрядной организации отловить животных. В ближайшее время собак доставят в пункт временного содержания для стерилизации и вакцинации, – пишет ведомство.

Своя атмосфера с бродячими собаками в Кисловодске: одних отлавливают, а другие подпевают уличным музыкантам. Так, на бульваре города жители и гости пришли в восторг от «поющей» собаки и скрипача. Дуэт вознаградили монетой, однако солист остался без вкусняшек. Может быть, музыкант угостит своего партнера.