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Общество13 октября 2022 14:31

В Кисловодске отловят бродячих собак

Их доставят в пункт временного содержания, стерилизуют и сделают прививки
Данил Юрков
Фото: пресс-служба администрации города Кисловодска

Фото: пресс-служба администрации города Кисловодска

В Кисловодске после сообщений от жителей после инцидента на Курортном бульваре отловят бродячих собак, чтобы стерилизовать и сделать прививки от бешенства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

— После инцидента со стаей собак на Курортном бульваре администрация города поручила подрядной организации отловить животных. В ближайшее время собак доставят в пункт временного содержания для стерилизации и вакцинации, – пишет ведомство.

Своя атмосфера с бродячими собаками в Кисловодске: одних отлавливают, а другие подпевают уличным музыкантам. Так, на бульваре города жители и гости пришли в восторг от «поющей» собаки и скрипача. Дуэт вознаградили монетой, однако солист остался без вкусняшек. Может быть, музыкант угостит своего партнера.