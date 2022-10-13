Почти 60 млн рублей похитила 27-летняя сотрудница банка у клиентов на Ставрополье

В период с 2017 по 2021 год 27-летняя сотрудница кредитной организации работала в отделении почтовой связи в городе Изобильном на Ставрополье. Она предлагала клиентам открыть вклады, получала доступ к их банковским счетам и картам, после чего присваивала деньги.

Общая сумма похищенных денежных средств составила 58,5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Также с марта 2019 по июль 2021 года девушка приобрела недвижимость, чтобы легализовать похищенные деньги.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 7 лет колонии общего режима. Кроме того, ей назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.