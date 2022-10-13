В Невинномысске перекроют несколько улиц 14 и 15 октября

В центре Невинномысска ограничат движение 14 и 15 октября. Об этом сообщил мэр города Михаил Миненков в своем телеграм-канале.

Так, 14 октября из-за Крестного хода с 9 до 11 часов нельзя будет проехать по улице Гагарина (четная сторона) от пересечения с улицей Революционной до пересечения с улицей Калинина; по улице Калинина от пересечения с улицей Гагарина до пересечения со Степной улицей; по улице Степной от пересечения с улицей Калинина до пересечения с Пролетарской.

Водителям рекомендуют заранее выбрать пути объезда.

Также движение перекроют с 19 часов 14 октября до 17 часов 15 октября по причине проведения Покровской ярмарки. Мероприятие пройдет по улице Павлова от пересечения с улицей Гагарина до пересечения с улицей Менделеева.