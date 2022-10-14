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Здоровье14 октября 2022 5:28

За минувшие сутки на Ставрополье от коронавируса выздоровели 767 человек

Зарегистрирован летальный исход
Данил Юрков

На Ставрополье вырос уровень заболеваемости коронавирусом: за минувшие сутки выздоровели 767 человек, а вирус обнаружили и 251 человек, среди которых 17 – дети. Госпитализация понадобилась 14 людям, из которых 3 – несовершеннолетние. Также был зафиксирован летальный исход от заболевания коронавирусом.

— Уровень заболеваемости немного подрос. Как и прежде, важно помнить о правилах эпидпрофилактики. Желаю всем здоровья. Берегите себя! – пишет губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своих официальных соцсетях.

Вакцинация продолжается: за минувшие сутки 2122 человека получили первый компонент вакцины, а второй – 1060 человек.

Если заболевшего забирают в больницу, то вряд ли кому-то захочется попасть к тараканам, вшам и хамоватым людям. Так, минздрав Ставрополья проверит больницу Светлограда после жалоб от пациентов.