Ярмарки выходного дня вновь пройдут в Ставрополе на четырех площадках

В Ставрополе на выходных 15 и 16 октября пройдут ярмарки выходного дня, которые заработают на четырех площадках. Так, в субботу, 15 октября, посетители могут прийти на улице Васильева, 35/1, улицу Ленина, 74/17 и улицу Трунова, 134. В воскресенье, 16 октября, купить продукты можно на улице Серова, 466. Кроме всего прочего, ставропольцам предложат разнообразие бакалейных товаров.

— Краевые фермерские хозяйства привезут на городские ярмарки картофель, томаты, огурцы, капусту, баклажаны, перец, кабачки, зелень, тыкву, яблоки, груши, сливы и многое другое. Посетители также смогут приобрести молочную, мясную и хлебобулочную продукцию, – пишет пресс-служба администрации города Ставрополя.

Напомним, что ярмарки проходят в рамках акции «Покупай ставропольское!», чтобы помочь местным производителям продукции и контролировать цены для уменьшения их роста. Выгоду получают и продавцы, и покупатели, ведь никто лишний раз не переплачивает.