В Ставрополе 204 дольщика многоэтажки получили квартиры

Дольщики многоквартирного дома на улице Пригородная, 251А не могли получить свои квартиры из-за проблем со строительством. Сам дом не числится в списке проблемных, но сроки постройки не один раз сдвигались. И тогда его взяли на особый контроль, чтобы узнать причину и в случае чего помочь с окончанием строительства.

— Застройщик не имел большого количества оборотных средств для завершения строительства в короткий срок. К тому же, в ходе строительства дополнительно возникли трудности с поставкой материалов и оборудования, – пишет пресс-служба администрации города Ставрополя.

На сегодняшний день многоэтажку достроили, а 204 дольщика получили свои квартиры. Комитет градостроительства администрации города Ставрополя выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Также в Ставрополе в 8 многоэтажках поставили 22 новых лифта. Замены старых подъемников в городе продолжаются: до конца года планируется заменить еще 50. Замененные лифты уже введены в эксплуатацию.