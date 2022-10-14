На Ставрополье двое мужчин скончались от передозировки наркотиками

В начале октября в подъезде многоэтажки на улице Батакская в станице Незлобной Георгиевского округа Ставропольского края обнаружили тела двух 45-летних мужчин. На их руках были отчетливые следы внутривенных уколов. У обоих погибших криминальное прошлое, есть несколько судимостей, в том числе за хранение запрещенных веществ.

— Предположительная причина смерти – передозировка неустановленными веществами. Тела направлены на судмедэкспертизу, – пишет пресс-служба Антинаркотической комиссии Ставропольского края. Экспертиза узнает, какие вещества принимали погибшие.

Также в краевой столице задержали «спонсора» смертельных случаев от приема наркотиков. Трудовой мигрант из Узбекистана попался с 31 свертком наркотиков на улице Щорса. На данный момент ведется расследование, итогов которого закладчик будет дожидаться в следственном изоляторе.