Дождливые и ветреные выходные 15 и 16 октября ожидаются на Ставрополье

В Ставропольском крае в выходные 15 и 16 октября местами ожидается дождь, пасмурная погода и ветер от 6 м/с с порывами до 18 м/с. Прогноз погоды предоставил краевой гидрометцентр.

Суббота, 15 октября, не обещает осадков в Ставрополе, однако облачная погода ожидается весь выходной день. Температура воздуха – от +5 ночью до +16 днем, а также ветер от 9 до 11 м/с.

В крае местами может пройти небольшой дождь, температура воздуха ночью аналогична краевой столице, а днем поднимется до +19 градусов, при этом погода будет менее ветреная – от 6 до 11 м/с.

Воскресенье, 16 октября, по прогнозам будет дождливым как в регионе, так и в краевой столице. Так, в Ставрополе ночью вместе с дождем ожидается температура воздуха от +6 градусов с ветром 6-8 м/с. Днем станет теплее – до +15 градусов, при этом погода станет ветренее – 16-18 м/с.

В крае вместе с дождем местами ожидается туман, зато температура воздуха будет от +5 до +18 градусов. Ветер будет тише, чем в краевой столице – 6-8 м/с с порывами до 15-18 м/с.