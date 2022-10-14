Аэропорты в Ставрополе и Минводах не попали под ограничения Росавиации

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной России до 22 октября 2022 года. Однако эти ограничения не коснутся Ставрополя и Минеральных вод. Об этом сообщают в пресс-службе Росавиации.

— Ограничены полеты в аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара, Элисты, Симферополя, Брянска, Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка, – пишет ведомство. Остальные аэропорты под ограничения не попадают.

Также напомним, что в ноябре 2022 года в аэропорту Ставрополя запустят прямой рейс в Ташкент. Улететь в столицу Узбекистана можно будет раз в неделю по пятницам. Самолеты будут вмещать в себя 100 пассажиров. Перелеты обещают сделать комфортными, однако об этом люди смогут узнать от первых желающих испытать этот авиарейс. Первый взлет состоится 4 ноября.