Еще 14 жителей Невинномысска и Кочубеевского района отправили на СВО

Бойцы отправились на военную подготовку, а после поедут на специальную военную операцию, в рамках частичной мобилизации. Михаил Миненков, глава Невинномысска, в своих официальных соцсетях сообщил о 14 жителях города и Кочубеевского района, которые сегодня, 13 октября, уехали.

— Желаю каждому вернуться домой живым и здоровым. Ребята, мы с вами! Мы всегда будем вас поддерживать и помогать! Победа будет за нами! – пишет глава города.

Пока солдаты сражаются на поле боя, из городов, которые постоянно подвергаются ракетным ударам, в разные регионы России уезжаю люди. Так, Ставрополью выделили 43,9 млн рублей на содержание беженцев. Средства выделяются из резервного фонда правительства для всех регионов, куда приезжают люди. Всего на эти нужды выделили 1,2 млрд рублей.