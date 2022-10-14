На Ставрополье 4 тысячи человек остались без электричества из-за аварии на станции

Сегодня, 14 октября, в 12:57 поступило информация о том, что из-за аварии на станции без света остались 4 тысячи человек. Неполадки устраняют 6 человек и 2 единиц техники. Об этом сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

От сети отключили улицы Гагарина, Павлова, Высотная, Московская в станице Ессентукской и улица Никольская в городе Ессентуки. Также без электричества остались школа №7, детские сады №6 и №7. В скором времени после исправления неполадок на станции электричество вернется в отключенные здания. Работа продолжится в штатном режиме.

Люди ждут включения электричества, а в Ставрополе 204 дольщика ждали получения квартиры. Сам дом не числится в списке проблемных, но сроки постройки не один раз сдвигались. Застройщик не мог завершить строительство, однако сейчас дом введен в эксплуатацию