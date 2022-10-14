Пьяный водитель на Ставрополье восемь раз пытался обмануть алкотестер

Во время патрулирования Левокумского округа автоинспекторы заметили, как автомобиль при виде них резко свернул на проселочную дорогу. Наряд остановил транспорт, за рулем которой находится 41-летний местный житель с признаками опьянения. Документов мужчина с собой не носил, поэтому его увезли в отдел, где предложили сдать тест на алкоголь.

— Нарушитель согласился, но попытался схитрить: восемь раз водитель пытался обмануть прибор,настаивая на том,что у него якобы не хватает воздуха, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Инспекторы не стали уговаривать мужчину в очередной раз сдать тест и расценили поведение как отказ от освидетельствования. Мужчину отправили в медучреждение, где у него установили 0,48 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Теперь нарушителю грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.