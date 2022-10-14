Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 октября 2022 11:29

Пьяный водитель на Ставрополье восемь раз пытался обмануть алкотестер

Автоинспекторы остановили автомобиль из-за странного поведения водителя
Данил Юрков

Во время патрулирования Левокумского округа автоинспекторы заметили, как автомобиль при виде них резко свернул на проселочную дорогу. Наряд остановил транспорт, за рулем которой находится 41-летний местный житель с признаками опьянения. Документов мужчина с собой не носил, поэтому его увезли в отдел, где предложили сдать тест на алкоголь.

— Нарушитель согласился, но попытался схитрить: восемь раз водитель пытался обмануть прибор,настаивая на том,что у него якобы не хватает воздуха, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Инспекторы не стали уговаривать мужчину в очередной раз сдать тест и расценили поведение как отказ от освидетельствования. Мужчину отправили в медучреждение, где у него установили 0,48 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Теперь нарушителю грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.