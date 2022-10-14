С родителей-алиментщиков за 2022 год на Ставрополье взыскали 300 млн рублей

На данный момент у приставов находится 8759 исполнительных производств в отношении алиментщиков, по которым должны взыскать долги. Правоохранители даже ограничивают должникам право пользования автомобилем: это коснулось 3863 человек. Также горе-родителей привлекают к административной ответственности.

— За неуплату алиментов без уважительных причин за 9 месяцев 2022 года привлечено к административной ответственности 874 должника, к уголовной ответственности – 390, – пишет пресс-служба судебных приставов Ставропольского края.

Принятые меры по взысканию задолженности принесли детям 268,6 млн рублей, которые полагаются им по закону.

Также взятие на контроль многоэтажки, которую долгое время не могли построить, позволила 204 дольщикам получить свои квартиры. Дом не числился в списке проблемных, но при этом сроки ремонта постоянно отодвигались.