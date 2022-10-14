Невинномысское предприятие отправило мобилизованным 22 печки-буржуйки

Сегодня, 14 октября, стало известно о невинномысской предприятии, что изготовило и отправило мобилизованным бойцам 22 печки-буржуйки. Когда похолодает, ими можно будет воспользоваться и согреться. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков в своих официальных соцсетях.

— Печки собрали, отпескоструили, покрасили и сегодня отправят на Донбасс, к нашим военнослужащим, которым буржуйки будут необходимы уже этой зимой! – пишет глава города.

Глава города поблагодарил неравнодушных предпринимателей за поддержку военнослужащих, а также всех, кто откликается на призыв помочь бойцам и их семьям.

Также на специальную военную операцию из Невинномысска и Кочубеевского района отправились еще 14 мобилизованных. Сперва они пройдут военную подготовку, а после отправятся на поле боя. Бойцов, как сообщает глава города, призвали в рамках частичной мобилизации.