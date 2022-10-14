Губернатор Ставрополья поручил оказать поддержку семьям мобилизованных

В пятницу, 14 октября, состоялось заседание краевой комиссии по мобилизации. Губернатор региона Владимир Владимиров поручил главам муниципалитетов помогать семьям ставропольцев, призванных в ходе частичной мобилизации. В частности, решить вопрос с оформлением кредитных каникул, а также оказывать другую необходимую поддержку.

Глава Ставропольского края добавил, что по его поручению главы муниципалитетов уже побывали в воинских частях, где находятся мобилизованные жители региона. Он поставил перед главами территорий задачу и дальше работать с нуждами и запросами мобилизованных бойцов.

Ранее сообщалось, что предприятие в Невинномысске отправило мобилизованным 22 печки-буржуйки.