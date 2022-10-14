На Ставрополье бывшего полицейского заподозрили в присвоении более 57 литров топлива

Бывший сотрудник тылового обеспечения полиции по Шпаковскому округу Ставропольского края подозревается в присвоении более 57 литров топлива.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю, хищение топлива на сумму 2 миллиона 600 тысяч рублей было совершено в период с апреля 2019 по июнь 2022 года.

Для этого подозреваемый воспользовался служебным положением и доступом к топливным картам. Он вносил в путевые листы служебных авто фальшивые сведения о пробеге и количестве использованного топлива. Кроме того, бывший полицейский корректировал показания одометра.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.

ГУ МВД по Ставропольскому краю прокомментировало инцидент:

- Данный факт выявлен подразделением собственной безопасности Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. Гражданин уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, - сказано в сообщении ведомства.