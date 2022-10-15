За 14 октября на Ставрополье отстранили от вождения 39 нетрезвых водителей

В Ставропольском крае за минувшие сутки, 14 октября 2022 года, сотрудниками ДПС были отстранены от управления автомобилем 39 водителей, которые сели за руль с признаками опьянения.

- Из них 35 водителей привлечены к административной ответственности, а в отношении 4 за повторное нетрезвое вождение собраны материалы для возбуждения уголовных дел, - прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время на территории Ставрополья проходит операция «Нетрезвый водитель».

Накануне мы сообщали о пьяном 41-летнем водителе, который восемь раз пытался обмануть алкотестер и инспекторов Левокумского округа, убеждая, что у него в легких нет столько воздуха, сколько надо для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. По итогу в медицинском учреждении оно было доказано. За пьяную езду водителю грозит штраф 30 тысяч рублей.