На Ставрополье снизился уровень заболеваемости коронавирусом

Актуальные данные по заболеваемости коронавирусом на Ставрополье опубликовал губернатор Владимир Владимиров. За последние 24 часа болезнь выявили еще у 209 человек - в том числе 13 детей, а госпитализация потребовалась 19 инфицированным, из которых пятеро - несовершеннолетние.

- Еще 695 человек победили COVID-19 за минувший день, - добавил глава региона. - Уровень заболеваемости вновь снизился. Летальных исходов зарегистрировано не было.

Судя по графику с числом проведенных тестов на коронавирус в Ставропольском крае, на 15 октября 2022 года показатель достиг отметки в 4 641 056. Именно столько раз на Ставрополье прошли тест, начиная с 1 апреля 2020 года.

Прививку от ковида за минувший день сделали еще 1962 человека (1 компонентом) и 947 (2 компонентом). Всего вакцинацию прошли больше 1,2 млн жителей края.