В Кабардино-Балкарии двое мужчин отравились угарным газом

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации проводит доследственную проверку после отравления угарным газом двух мужчин.

- Согласно материалам проверки, 14 октября 2022 года, в одном из домовладений в селении Нижний Чегем были обнаружены тела двух мужчин, 1961 и 1964 года рождения. По предварительным данным, причиной отравления стала ненадлежащее использование газового оборудования, - рассказали в пресс-службе ведомства.

а месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления.