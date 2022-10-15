Школьники из Минвод собрали мобилизованным больше 1 тонны гумпомощи

Фото: глава Минераловодского ГО Вячеслав Сергиенко

В Ставропольском крае - городе Минеральные Воды, ученики гимназии №103 собрали больше одной тонны гуманитарной помощи военнослужащим, которые отправляются на военную службу в рамках частичной мобилизации. Рассказал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

- Участие в акции приняли сотни школьников, которые принесли кофе, чай, печенье, сахар, конфеты, консервы, гигиенические принадлежности. Все коробки, а их более 60, были переданы в военный комиссариат Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводск для дальнейшей отправки мобилизованным минераловодцам, - уточнил Сергиенко.

К гуманитарному грузу дети приложили письма со словами поддержки и вложили в них свои рисунки.