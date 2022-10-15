В аварии на Ставрополье погибла 23-летняя пассажирка «ВАЗа»

Фото: УГИБДД СК

В Кочубеевском округе Ставропольского края нарушение правил безопасного разворота привело к столкновению автомобилей «Фольксваген Поло» и «ВАЗ-2110», что привело к гибели человека. Как рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службе УГИБДД по региону, ДТП произошло 15 октября, около 11 часов, на 4 км автодороги «Подъезд к городу Ставрополю».

- Водитель «Фольксваген Поло», совершая маневр разворота, где это не запрещено, не убедился, что встречная полоса свободна и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2110». По инерции «десятка» съехала в кювет, - уточнили обстоятельства происшествия в Госавтоинспекции.

В ДТП на месте погибла 23-летняя пассажирка отечественной машины - жительница Карачаево-Черкесии. А оба водителя и пассажирка иномарки попали в больницу Невинномысска. «Поло» управлял 64-летний житель Ставрополя. Информация уточняется.