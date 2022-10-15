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Происшествия15 октября 2022 12:58

Обеспеченец МВД Ставрополья украл топлива на 2,6 млн рублей

На тыловика завели уголовное дело
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

В Ставропольском крае при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники местных управлений ФСБ и МВД установили, что работник тылового обеспечения Отдела МВД России по Шпаковскому району, используя служебное положение и имея доступ к топливным картам, похитил бензина на 2,6 млн рублей.

Тыловик с апреля 2019 года по июнь 2022 года вносил в путевые листы служебных автомобилей недостоверные сведения о пробеге и о количестве израсходованного топлива. Плюс к тому сотрудник корректировал показания одометра транспортных средств.

Заведено уголовное дело по статье о растрате и присвоении, на время следствия правоохранителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.