Обеспеченец МВД Ставрополья украл топлива на 2,6 млн рублей

В Ставропольском крае при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники местных управлений ФСБ и МВД установили, что работник тылового обеспечения Отдела МВД России по Шпаковскому району, используя служебное положение и имея доступ к топливным картам, похитил бензина на 2,6 млн рублей.

Тыловик с апреля 2019 года по июнь 2022 года вносил в путевые листы служебных автомобилей недостоверные сведения о пробеге и о количестве израсходованного топлива. Плюс к тому сотрудник корректировал показания одометра транспортных средств.

Заведено уголовное дело по статье о растрате и присвоении, на время следствия правоохранителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.