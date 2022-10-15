Связать для военнослужащих носки предложили жителям в Железноводске

В Железноводске в рамках акции «передай тепло солдату» предлагают связать для военнослужащих теплые носки и передать их в Курортную библиотеку. Ее сотрудники идею уже поддержали и принимают не только готовые изделия, но и пряжку для желающих мастерить прямо там.

- Такая идея возникла у читателей нашей Модельной библиотеки, а сотрудники с большим удовольствием ее поддержали. Ребятам сейчас нужна наша поддержка как никогда, а сейчас уже наступила осень, ночи становятся все холоднее, - рассказывает глава города Евгений Бакулин. - Живут они в условиях, далеких от комфорта именно поэтому с глубочайшим уважением к нашим защитникам есть возможность передать частичку своей заботы.

По мнению мэра, вязаные вещи тем и уникальны, что созданы вручную, а значит имеют особую энергетику, что дополнительно поддержит бойцов на передовой.