На Ставрополье за сутки коронавирус выявили у 152 человек

На Ставрополье за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 152 человек. 10 из них – дети. Госпитализация потребовалась 20 взрослым и 5 несовершеннолетним.

О снижении уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией сообщил глава региона Владимир Владимиров.

- Уровень заболеваемости снизился. Между тем, помнить о правилах эдипрофилактики по-прежнему важно, - говорится в публикации на официальной странице губернатора в социальных сетях.

Также сообщается об одном летальном исходе за прошедшие 24 часа.

Справиться с заболеванием смогли еще 472 пациента.

Тем временем в крае продолжается иммунизация населения против коронавирусной инфекции. За сутки первый компонент вакцины получили 1960 жителей региона, второй – 986. Полный курс вакцинации за все время прививочной кампании прошли 1 миллион 267 тысяч 497 ставропольцев.