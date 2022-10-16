Депутат из Железноводска призван на службу в рамках частичной мобилизации

В Железноводске в рамках частичной мобилизации на службу призван депутат городской думы Игорь Рыжков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Уже на следующей неделе 44-летний депутат отправится на боевое слаживание, а после прохождения обучения приступит к выполнению задач в зоне проведения спецоперации.

- В это нелегкое время все мы - равны, и на наших плечах лежит равная ответственность за будущее нашей страны, - прокомментировал призыв депутата Рыжкова глава курортного города Евгений Бакулин.