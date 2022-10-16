Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 октября 2022 6:02

Депутат из Железноводска призван на службу в рамках частичной мобилизации

Игорь Рыжков готовится к отправке на боевое слаживание
Алина МАКСИМОВА

В Железноводске в рамках частичной мобилизации на службу призван депутат городской думы Игорь Рыжков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Уже на следующей неделе 44-летний депутат отправится на боевое слаживание, а после прохождения обучения приступит к выполнению задач в зоне проведения спецоперации.

- В это нелегкое время все мы - равны, и на наших плечах лежит равная ответственность за будущее нашей страны, - прокомментировал призыв депутата Рыжкова глава курортного города Евгений Бакулин.