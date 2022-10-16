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Общество16 октября 2022 6:46

На Ставрополье заработала горячая линия для получивших ранение участников СВО

Горячая линия на базе регионального управления СКР работает в круглосуточном режиме
Алина МАКСИМОВА

На Ставрополье создана горячая линия для получивших ранение участников спецоперации и членов их семей. Горячая линия работает на базе СУ СКР по Ставропольскому краю. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

- По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю создана горячая линия «Для участников специальной военной операции, получивших ранения, и членов их семей», - говорится в сообщении.

Горячая линия по номеру 8 (8652) 23-65-24 работает в круглосуточном режиме.

Ранее глава Ставрополья распорядился оказать семьям мобилизованных ставропольцев оказать всестороннюю поддержку.