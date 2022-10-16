На дорогах Ставрополья за 15 октября инспекторы выявили 48 нетрезвых водителей

На Ставрополье в эти выходные проводится операция «Нетрезвый водитель». Так, в рамках операции только за 15 октября инспекторы отстранили от управления 48 нетрезвых водителей.

45 человек получили административные протоколы, а трое водителей станут фигурантами уголовных дел.

- В отношении 3 водителей собраны материалы для возбуждения уголовных дел за повторное управление в нетрезвом виде, - сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Ранее «Комсомолка» сообщала о 39 отстраненных от вождения автомобилистах за стуки 14 октября.