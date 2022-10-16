Житель Пятигорска похитил у экс-возлюбленной пособия по уходу за ребенком

В Пятигорске фигурантом уголовного дела о краже стал 27-летний мужчина, списавший с чужого счета пособия по уходу за ребенком.

О преступлении в полицию сообщила 38-летняя женщина. Она рассказала, что со счета ее карты произошло несколько списаний. Выяснилось, что к делу причастен ее бывший сожитель. Карта была привязана к номеру его телефона. Увидев поступления на счет, он перевел деньги на карту своей матери, а позже оплатил ими съемное жилье.

- Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставрополью.